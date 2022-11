Polonia vs. Arabia Saudita se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía DirecTV Sports, Latina (Canal 2) y Fútbol Libre por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este sábado 26 de noviembre desde las 8:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Education City, bajo la dirección del árbitro brasileño Wilton Sampaio. Después de lo visto ante Argentina, el cuadro de Robert Lewandowski no la tendrá nada fácil ante los saudíes, quienes demostraron que tienen argumentos para complicarle a cualquier rival. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

En el Stadium 974 de Doha, México 0-0 Polonia en el Grupo C del Mundial Qatar 2022. Mira las reacciones que dejó el encuentro.

Polonia vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones

Polonia: Wojciech Szczesny; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior; Matty Cash, Jakub Kaminski, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymanski, Nicola Zalewski; Robet Lewandowski, Piotr Zielinski.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Ali Al-Boleahi, Yasir Al-Shahrani; Adbulelah Al Malki; Firas Al-Buraikan, Nawaf Al-Abed, Mohammed Kanno, Salem Al-Dawsari; Saleh Al-Shehri.





