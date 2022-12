Rodrigo de Paul fue uno de los jugadores más criticados por los hinchas de Argentina tras la derrota (2-1) en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita. Sin embargo, con el pasar de los compromisos, el nivel del mediocampista incrementó y se convirtió en una pieza vital en la escuadra dirigida por Lionel Scaloni.

Durante el compromiso ante Croacia, el jugador, que milita en Atlético de Madrid, se encargó de cortar los avances de Luka Modric, Marcelo Brozović e Iván Perisic. Tras el partido, expresó su emoción tras la clasificación a la última instancia del torneo.

“Soy feliz. Soy la persona más feliz del mundo porque he llegado a una final con mucho trabajo”, señaló el futbolista de 18 años en declaraciones con DEPORTV. En la misma línea, recordó las personas que estuvieron apoyándolo, pese a los malos tiempos.

En tal sentido, Rodrigo dedicó palabras especiales a su pareja Tini. “Ella siempre está ahí cerquita, de fierro, apoyando. Hoy me mandó un mensaje muy lindo. No es que somos jugadores de fútbol, somos personas que jugamos al fútbol. Ella me ayuda”, mencionó.

Luego, en declaraciones a la prensa, también felicitó a los hinchas argentinos por el constante aliento. “Gracias por el apoyo de la gente. Espero que todo el país esté disfrutando, nosotros lo vamos a sentir desde acá”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Argentina jugará la final este domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail a partir de las 10 a. m. (hora peruana). El cuadro dirigido por Lionel Scaloni esperará al ganador de la llave entre Marruecos y Francia.

