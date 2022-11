Serbia vs. Suiza: apuestas, pronósticos y predicciones por Mundial Qatar 2022

Las selecciones de Suiza vs. Serbia se ven las caras este viernes 2 de diciemnbre, por la fecha 3 del Grupo G del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Murat Yakin están muy cerca de conseguir la clasificación y buscarán cerrar la fase de grupos dando un golpe sobre la mesa. Sin embargo, el otro conjunto europeo espera dar la sorpresa y conseguir una victoria, la cual podría darles la clasificación a la siguiente instancia del certamen. Como era de esperarse, son muchos los hinchas que esperan este encuentro para jugar alguna apuesta con el pronóstico que llega a continuación. Toma nota.

La tabla de posiciones del Mundial Qatar 2022 dice que Suiza se encuentra en el segundo lugar del Grupo G con tres unidades tras una victoria ante Camerún y una derrota ante Brasil. De lograr los tres puntos en el 974, no habrá otro resultado que lo mueva de los octavos de final, donde enfrentaría al primero del Grupo H.

Precisamente tras la derrota ante Brasil, el suizo Michel Aebischer reconoció que su selección jugó para mantener el empate contra Brasil. ”Al principio no pensábamos en el empate, pero cuando a la hora estábamos 0-0 eso te pasa por la cabeza y es cierto que al final jugamos para mantenerlo”, dijo el futbolista.

Los serbios no comenzaron de la mejor manera en su grupo porque perdieron con Brasil por dos a cero y en la segunda fecha, con un mejor nivel, no pudieron sacar más que un empate vs Camerún por tres a tres. Los único que les vale es la victoria y esperar que Camerún no le gane a Brasil.

Cabe recordar que Serbia y Suiza jugaron por última vez en el Mundial de Rusia 2018 donde compartieron grupo también. El encuentro tuvo lugar el 22 de junio donde el combinado suizo se llevó la victoria por dos tantos contra uno.

CASA DE APUESTA Serbia Empate Suiza Te Apuesto 2.57 3.38 2.81 Betsson 2.58 3.40 1.81 Inkabet 2.55 3.30 2.80





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR