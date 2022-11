Para muchos seguidores de la Selección de España y amantes del fútbol en general, la lista de convocados de Luis Enrique para el Mundial Qatar 2022 tuvo grandes e inesperadas ausencias. Y es que el DT de la ‘Roja’ descartó a Sergio Ramos, defensor central del PSG, a pesar de que el jugador recuperó su forma física y se había hecho un hueco en el once titular de la escuadra parisina. Sin embargo, el exReal Madrid no estará en la Copa del Mundo y ha querido enviar un mensaje de ánimo a sus compañeros.

A través de sus redes sociales, el zaguero señaló que ir al Mundial era uno de sus objetivos que le quedaba por cumplir tras un año lleno de lesiones: “¿El Mundial? Por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa”.

Ramos también aseguró que no ir a la cita mundialista no cambiará su mentalidad. “Es duro, pero todos los días vuelve a salir el sol. No cambiará absolutamente nada en mí. Ni mi mentalidad, ni mi pasión, ni mi constancia, ni el esfuerzo y dedicación de 24 horas pensando en fútbol”, apuntó.

No obstante, el central del PSG aprovechó para lanzarle una indirecta a Luis Enrique, asegurando que se encuentra bien físicamente y sus lesiones son cosa del pasado. “Afortunadamente puedo decir que esta temporada me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol, de mi club y de una gran ciudad como París”, señaló.

Finalmente, el excapitán de la Selección de España reconoció que la temporada pasada no fue buena para él y que le costó demasiado adaptarse a su nuevo estilo de vida tras dejar el cuadro ‘merengue’. “La temporada pasada fue dura, por las lesiones y la adaptación a un nuevo club y a una ciudad distinta. Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre, guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone”, concluyó.

¿Quiénes son los convocados de España para el Mundial 2022?

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton/ING), David Raya (Brentford/ING).

Defensas: César Azpilicueta (Chelsea/ING), Dani Carvajal (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Eric García (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona), José Luis Gayá (Barcelona).

Volantes: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City/ING), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Carlos Soler (PSG/FRA).

Delanteros: Nico Williams (Athletic Club), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG/FRA), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Ansu Fati (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig/ALE).

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





