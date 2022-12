Estados Unidos vs. Países Bajos EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de los octavos de final del Mundial Qatar 2022 este sábado 3 de diciembre del 2022 desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Internacional de Khalifa. La transmisión estará a cargo de la señal de Telemundo, TV Azteca, DIRECTV Sports y DTV GO. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Luego de superar la ronda de grupos, los estadounidenses van por el siguiente objetivo: pasar a cuartos de final. De conseguirlo, el elenco americano igualará su mejor participación en la Copa del Mundo, como en 2002. En tanto, los neerlandeses, históricamente, tienen más experiencias en este tipo de definiciones por sus tres subcampeonatos en 1974, 1978 y 2010.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Países Bajos en el Mundial Qatar 2022?

México – 9:00 a.m.

Perú – 10:00 a.m.

Ecuador – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

Venezuela – 11:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Argentina – 12:00 m.

Chile – 12:00 m.

Uruguay – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Brasil – 12:00 m.

España – 4:00 p.m.

Para encarar este reto, Estados Unidos tiene dudas con relación a la situación de Christian Pulisic, golpeado ante Irán. Si el delantero no se recupera, Brenden Aaronson se perfila como el reemplazante. En tanto, en la zaga, entre Cameron Carter-Vickers y Walker Zimmerman saldrá el acompañante de Timothy Ream en el centro.

De su lado, Países Bajos parece haber encontrado el once ideal para encarar el torneo. Así, Cody Gakpo, autor de tres goles en la ronda anterior, se erigió como el futbolista más influyente. Entonces, de la mano del hombre de PSV Eindhoven, el seleccionador Louis Van Gaal alista el compromiso y confiará en Memphis Depay como el otro atacante.

Estados Unidos vs. Países Bajos: canales de transmisión

México – SKY Sports

Perú – DirecTV Sports

Ecuador – DirecTV Sports

Colombia – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports, Televen

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV, Red Uno

Argentina – DirecTV Sports, TV Pública, DeporTV, TeleCentro

Chile – DirecTV Sports

Paraguay – Tigo Sports, SNT, Canal Trece, Telefuturo

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV

Brasil – SporTV, Globo

¿Dónde ver online Estados Unidos vs. Países Bajos en el Mundial Qatar 2022?

Perú – DirecTV GO

Ecuador – DirecTV GO, CNT Play

Colombia – DirecTV GO

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, Cont.ar

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

Estados Unidos vs. Países Bajos: posibles alineaciones del partido

Estados Unidos: Turner; Dest, Carter-Vickers o Zimmerman, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Musah; Weah, Wright y Pulisic o Aaronson.

Países Bajos: Noppert, De Vrij o Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, Klaasen, De Jong, Blind; Gapko y Depay.

¿Dónde jugarán Estados Unidos vs. Países Bajos en el Mundial Qatar 2022?





