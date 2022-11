Uruguay vs. Corea del Sur se ven las caras este jueves 24 de noviembre por la jornada 1 del Grupo H del Mundial Qatar 2022. Los ‘charrúas’ parten como favoritos ante los asiáticos que llegaron a la Copa del Mundo por clasificación directa. Como era de esperarse, son millones los fanáticos que se encuentran pendiente a las mejores cuotas para jugar alguna apuesta con el pronóstico que llega a continuación.

El combinado sudamericano se clasificación para la justa mundualista al finalizar tercera en las Eliminatorias Sudamericana. Solo Brasil y Argentina fueron capaces de quedar por delante de Uruguay, que sumó un total de 28 puntos en los 18 partidos disputados. Luego de ratificar su clasificación en Qatar, los de Diego Alonso han disputado un total de cinco encuentros preparatorios que arrojaron resultados positivos.

Y es que la selección uruguaya solo perdió ante Irán (1-0), empató con Estados Unidos (0-0) y derrotó a México (3-0), Panamá (5-0) y Canadá (2-0). Cabe resaltar que los dos últimos duelos fueron disputados en el mes de septiembre y, posteriormente, no volvió a jugar. No obstante, se espera que esto no tenga alguna afectación sobre el desempeño del combinado sudamericano en esta primera cita.

Por su parte, Corea del Sur finalizó primero en su Grupo en la segunda ronda de la región asiática. Allí quedó encuadrada en el Grupo A, donde se hizo con la segunda plaza con 23 unidades, dos menos que Irán, que quedó primera. Con estos números fue más que suficiente para que los de Paulo Bento sacaran un billete directo para la Copa del Mundo.

Después de jugar la EAFF E-1 Football Championship en juliuo del presente año, donde quedó segundo por detrás de Japón, los surcoreanos han disputado un total de tres encuentros amistosos. Los dos de septiembre fueron un empate ante Costa Rica 2-2 y un triunfo 1-0 sobre Camerún. En su más reciente partido, que jugaron el 11 de noviembre ante Islandia, se hicieron con la victoria por la mínima tras un gran gol de Song Min-kyu.

Cabe resaltar que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue a finales de 2019. En aquella ocasión, Corea del Sur se hizo con el triunfo 2-1 gracias a los tantos de Hwang Ui-jo y jung Woo-young. Mientras que Matías Vecino anotó el único gol de los charrúas.

CASAS DE APUESTAS URUGUAY EMPATE COREA DEL SUR Te Apuesto 1.78 3.55 5.11 Betsson 1.78 3.50 5.40 Inkabet 1.75 3.50 5.25





