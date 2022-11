Uruguay vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO se miden por la fecha 1 del Grupo H del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este jueves 24 de noviembre desde las 8:00 a.m. en el Education City Stadium de Al Rayyan, con capacidad para 40.000 espectadores, y será transmitido vía VTV, DIRECTV Sports, Latina, Fútbol Libre y TyC Sports. El elenco ‘charrúa’ acude al decimoquinto Mundial de su historia con un equipo muy experimentado y la ilusión, al menos, de repetir los cuartos de final que firmó en Rusia 2018. El elenco asiático, por su parte, no se pierde una Copa del Mundo desde España 1982, pero cuyos resultados han sido discretos. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias en la web de Depor.

Javier Zanetti conversó con Depor sobre los candidatos para ganar la Copa del Mundo 2022.

Uruguay vs Corea del Sur: posibles alineaciones

Rochet; Olivera, Giménez, Godín, Cáceres; Vecino, Bentancur, Valverde; Núñez, De Arrascaeta, Suárez. Corea del Sur: Seung-gyu; Jin-su, Young-gwon, Min-jae, Moon-hwan; Sang-ho, In-beom, Woo-yeong, Jae-sung; Gue-sung, Heung-min.

