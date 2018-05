Aldo Corzo sobre Claudio Pizarro: "Dejen de manosear su nombre, es una falta de respeto" [VIDEO]

Aldo Corzo ya entrena con la Selección Peruana en la Videna con miras al Mundial Rusia 2018. Sin embargo, su presencia solo será oficial una vez que el técnico Ricardo Gareca entregue a la FIFA la lista de 23 convocados.

"Espero con tranquilidad. Para todos es una convocatoria linda. Sabemos que es la te puede llevar al sueño de cada uno. Es el sueño de mi vida. Ojalá me toque", declaró para la prensa tras los trabajos de este viernes.

Sobre Claudio Pizarro, Aldo Corzo agregó: "Dejen de manosear el nombre de un jugador que le dio mucho a la selección. Es una falta de respeto que hablen de él de la peor manera".

El lateral también habló sobre el caso de Paolo Guerrero: "Sigo el tema por internet, no tengo más información. Esperamos el fallo tranquilos. He seguido sus partidos, he estado atento. Es un compañero. Es importante para el grupo no solo como jugador, sino como persona. Esperamos que este con nosotros. Lo he visto bien y sé que llegará de la mejor forma".

Aldo Corzo ya tienen su pasaporte electrónico y está apto para ser convocado e ir al Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana . Es uno de los 'fijos' de Ricardo Gareca.

