Hasta ahora es la figura del Mundial Rusia 2018 y el que ha definido la suerte para Portugal. Cristiano Ronaldo viene siendo el nombre propio de esta Copa y desde luego, los comentarios de hinchas y prensa en el mundo apuntan que los lusos dependen del crack del Real Madrid. Algo que para el seleccionador Fernando Santos , está muy lejos de la realidad.

"Los jugadores no tienen instrucciones para tener que pasarle el balón a Cristiano. Sólo hubo una jugada contra España en la que Guedes iba con el balón, podía haber encarado al central, en un uno contra uno, y se percibía que él estaba mirando por el rabillo del ojo para Cristiano... Eso también es lo que llega desde el exterior porque sólo se habla de Cristiano. El subconsciente de los jugadores puede funcionar de esta forma: 'Si no le paso a Cristiano, ¿qué va a pasar?'. Admito que eso puede suceder, pero no hay dependencia de Cristiano ni él la querría", señaló el DT de Portugal en declaraciones a medios de su país.

Otra de las críticas que han recibido los lusos va sobre su forma de plantear los juegos: ganar como sea. Fernando Santos también se refirió a ello.



"Rony Lopes (centrocampista portugués del Mónaco) respondió muy bien a esa pregunta. Él ha dicho: 'Recuerdo los tiempos en los que jugábamos siempre bien y perdíamos siempre mal. Prefiero ganar como ahora que perder como antes. Vamos Portugal'", explicó.



Aunque eso sí, cuando tuvo que darle una puntuación a su selección en lo que va de Rusia 2018 , reconoció que por el juego mostrado no merece una calificación muy alta.



"En términos de resultados le daría una nota claramente positiva. De 0 a 10 le daría un 7, pero en términos de juego le daría un 6. No estoy satisfecho, pero si me ofrecieran firmar el resultado del partido de Marruecos para todos los partidos, lo firmo ya. 1-0 para mi equipo lo firmo ahora", apuntó.