La gran final del Mundial 2026 ya está en marcha y millones de aficionados siguen en vivo el esperado enfrentamiento entre Argentina y España. Además de la gloria deportiva, el partido definirá qué selección levantará la Copa del Mundo y cuál se quedará con el mayor premio económico en la historia del torneo.

La FIFA incrementó significativamente la bolsa de premios para esta edición, la primera con 48 selecciones participantes, repartiendo un total récord de 871 millones de dólares entre todas las federaciones clasificadas. El campeón recibirá una cifra nunca antes vista en un Mundial.

¿Cuánto dinero se llevará el campeón del Mundial 2026?

Según el portal CNBC, la selección que conquiste la Copa del Mundo 2026 recibirá 51 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 34 millones de dólares.

Estos son los premios para los dos finalistas:

Posición Premio 🥇 Campeón 51 millones de dólares 🥈 Subcampeón 34 millones de dólares

Además del premio económico, el campeón levantará el trofeo de la Copa del Mundo, recibirá por primera vez anillos de campeón entregados por la FIFA y quedará para siempre en la historia del fútbol mundial.

Así se reparte el dinero de los premios del Mundial 2026

La FIFA destinó un fondo récord de 871 millones de dólares para las 48 selecciones participantes del Mundial 2026. Todas las federaciones reciben dinero, incluso aquellas eliminadas en la fase de grupos.

Cada selección clasificada obtuvo 12,5 millones de dólares garantizados, distribuidos de la siguiente manera:

10 millones de dólares por clasificar y disputar la fase de grupos.

por clasificar y disputar la fase de grupos. 2,5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación previos al torneo.

A medida que los equipos avanzan de ronda, el premio económico aumenta:

Fase alcanzada Premio 🥇 Campeón 51 millones de dólares 🥈 Subcampeón 34 millones de dólares 🥉 Tercer lugar (Inglaterra) 30 millones de dólares Cuarto lugar (Francia) 28 millones de dólares Cuartos de final 20 millones de dólares Octavos de final 16 millones de dólares Dieciseisavos de final 12 millones de dólares Fase de grupos 10 millones de dólares

Además de estos montos, la FIFA cubre los vuelos internacionales en clase ejecutiva para las delegaciones, el hospedaje y la alimentación de hasta 50 integrantes por selección, así como el transporte interno durante toda la competencia.

Es importante señalar que el dinero no se entrega directamente a los jugadores, sino a las federaciones nacionales. Cada asociación decide posteriormente cómo distribuir esos recursos entre futbolistas, cuerpo técnico, programas de desarrollo e inversiones para el fútbol de su país.