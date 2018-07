Luego de haber llegado al Barcelona en la temporada pasada, todo hace indicar que Paulinho volverá a China a cambio de 50 millones de euros, diez más de los que pagaron los culés a cambio del volante indiscutible para Tité en la Selección de Brasil . ¿La razón? Con 29 años, los catalanes consideran que no recibirán más dinero de parte de Paulinho, un volante que ni siquiera es titular en todos los partidos para Ernesto Valverde. Por ello, mejor tomar la pasta.



Sin embargo, ¿habrá sido por error que el Barcelona haya despedido al brasileño? El Barza habría anunciado por error a través de la red social Weibo la salida de Paulinho hacia el Guanghzou Evergrande, aunque el mensaje habría sido borrado de forma inmediata, según anuncia la web 'Todomercado'.



En concreto, la noticia hablaría de una cesión del futbolista brasileño con opción de compra obligada a principios del próximo año. La oferta del fútbol chino que maneja el Barza es de 50 millones y podría percibirlos a partir de enero si se confirmase este traspié culé.



Las negociaciones están muy, muy avanzadas y Paulinho podría abandonar el Barcelona en los próximos días. No hay demasiado tiempo para negociar porque el mercado chino cierra el próximo 11 de julio y hasta esa fecha pueden inscribir futbolistas. El club esperaba ayer toda la documentación oficial, pero no acabó de llegar. Si todo lo que ha transmitido el agente se concreta, el futbolista se irá.



Paulinho ya triunfó en el Guanghzou Evergrande, donde era considerado un ídolo. En el Barcelona ha rendido a un buen nivel, pero nunca se ha hecho con un puesto en el once titular y, por eso, podría haber decidido regresar. La oferta económica hacia el futbolista también es muy importante. Todo haría indicar que el volante se irá.