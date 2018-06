Portugal vs. Bélgica juegan este sábado por amistoso internacional rumbo a Rusia 2018 en el King Baudouin Stadium de Bruselas. Cristiano Ronaldo no estará en el césped. La estrella portuguesa obtuvo algunos días de descanso y el amistoso no figura en su programa. Sigue el partido por las pantallas de ESPN o por la web Depor.com

No habrá ocasión por tanto para los aficionados belgas de ver el duelo Cristiano Ronaldo/Hazard.



País Hora Perú 13:45 México 13:45 Argentina 15:45 Bolivia 14:45 Colombia 13:45 Ecuador 13:45 Chile 15:45

Y para colmo de infortunio para los enamorados del fútbol bonito, los aficionados de los Diablos no podrán ver tampoco a la estrella egipcia Mohamed Salah (lesionado) enfrentarse a Bélgica el miércoles 6 de junio.



"Nos gustaría evidentemente que todos los mejores jugadores estén aquí, aunque para nosotros, eso no cambia gran cosa. Portugal será muy fuerte sin Ronaldo. Ganaron en la final de la Eurocopa sin él", declaró el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.



El español, que preseleccionó a 28 jugadores, deberá reducir su lista a 23 el 4 de junio para seguir las órdenes de la FIFA.



En el lado de Portugal , este partido, que constituye el test más importante de partidos de preparación al Mundial, debería permitir a Fernando Santos efectuar algunas pruebas.



Los portugueses deberán de este modo a marcar sin Cristiano Ronaldo, y la defensa necesita tomar confianza, cuando la última vez que mantuvo su puerta a cero en noviembre, en un amistoso contra Arabia Saudí (3-0).



Portugal vs. Bélgica: posibles alineaciones



Portugal: Patricio, Pereira, Pepe, Dias, Guerreiro, Carvalho, Joao Mario, Adreien Silva, Bernardo Silva, Guedes, Andre Silva.



Bélgica: Courtois, Alderwiereld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Hazard y Lukaku