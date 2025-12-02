La Selección Mexicana sorprendió a todos al anunciar un amistoso de alto calibre ante Portugal, un duelo que no solo captó la atención del público azteca, sino del mundo futbolero por el contexto en el que se dará. El encuentro marcará la reapertura del imponente Estadio Banorte, que vuelve a encender su historia de cara al próximo Mundial 2026. Aunque el anuncio ha generado enorme expectativa, aún existen dudas alrededor de un choque que tendrá como gran atracción la presencia de Cristiano Ronaldo, quien por primera vez jugará en territorio mexicano. Mientras la Federación Mexicana afina detalles, la afición ya palpita lo que podría ser uno de los amistosos más importantes del año.

El anuncio tomó fuerza rápidamente no solo por el nivel del rival, sino por el simbolismo detrás del partido. Portugal llega con una de las generaciones más competitivas de los últimos tiempos y con Cristiano Ronaldo aún vigente como figura global. Su presencia en México le da un valor especial a un amistoso que trasciende lo deportivo para convertirse en un evento histórico.

Para el Tri, este choque forma parte de su ruta final hacia el Mundial 2026, donde será anfitrión. Con Javier Aguirre al mando, el equipo busca medir su nivel ante selecciones de jerarquía, y enfrentar a Portugal representa un examen de alta dificultad que ayudará a definir correcciones y ajustes antes de la cita mundialista.

La reapertura del Estadio Banorte es otro punto clave. La remodelación del histórico coloso ha despertado curiosidad entre aficionados y prensa internacional. El recinto volverá a recibir fútbol después de una profunda renovación estructural y tecnológica, lo que convierte el amistoso en una ocasión doblemente especial para la afición mexicana.

A eso se suma el atractivo deportivo: Portugal llega consolidado en el ranking FIFA y con una columna vertebral liderada por nombres como Bernardo Silva, Bruno Fernandes y João Félix. Más allá de la figura de CR7, el cuadro luso representará un reto futbolístico ideal para medir la competitividad del Tri en un año decisivo.

El anuncio, además, llegó acompañado de un segundo amistoso ante Bélgica, programado tres días después. Sin embargo, el partido ante Portugal es el que concentra las miradas de los hinchas por su simbolismo, su sede y el nivel del rival. Las entradas, la logística y la organización alrededor del evento serán determinantes para que todo se desarrolle sin contratiempos.

El duelo promete ser uno de los más vistos del año y un capítulo clave en la preparación del Tri rumbo al Mundial.

¿Qué fecha será el México vs. Portugal?

El amistoso entre México y Portugal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026, en el Estadio Banorte, como parte de la agenda de preparación rumbo al Mundial 2026.

¿A qué hora jugarán México vs. Portugal?

El encuentro amistoso internacional entre México vs. Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, iniciará a las 7:00 p.m. del centro de México. Para Perú serían aproximadamente las 8:00 p.m..

¿Dónde ver el México vs. Portugal?

La transmisión será confirmada próximamente por la Federación Mexicana, pero se espera que vaya por televisión internacional y plataformas de streaming oficiales, debido al alcance global que tendrá el duelo ante Portugal y Cristiano Ronaldo.

