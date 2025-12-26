Cristiano Ronaldo es, sin lugar a dudas, uno de los mejores futbolistas de la historia y se alista para jugar su sexto Mundial consecutivo con una selección de Portugal que cuenta con una generación irrepetible y se perfila como firme candidata para quedarse con el trofeo máximo.

Pese a estar próximo a cumplir 41 años, el delantero del Al Nassr comandará el ataque luso, y el entrenador del combinado nacional se refirió al rol e importancia que tiene en su equipo para seguir como titular, pese a su veteranía.

“Ese hambre de ser el mejor se transmite en el campo. Es contagioso. 25 goles en 30 partidos jugando de 9 demuestra que lo que hace en el campo genera mucho para la selección”, dijo en diálogo con el diario ‘Marca’.

“Estamos hablando un jugador que empieza siendo un extremo muy habilidoso y ahora es más un jugador de referencia dentro del área. Nosotros sí que lo vemos: Cristiano condiciona al rival. Cuando está en el campo se abre otro espacio porque hay dos jugadores que van a estar pendientes de su marca”, añadió Martínez.

En esa línea, el entrenador español remarcó la vigencia de CR7 que está cerca a los 1000 goles como profesional, una marca única y que todo hace pensar que será alcanzada por capitán luso.

“Está en un momento de su carrera muy bueno. Y lo ha conseguido porque vive el día a día. Él, cuando habla de sus metas, se aleja mucho del largo plazo: de llegar a 1000, de jugar un número de partidos... Su secreto es ser el mejor hoy y disfrutar del día a día. Entonces el número va a ser una consecuencia del día que decida terminar. No creo que sea un objetivo”, finalizó.

Cristiano Ronaldo fue el capitán de la Portugal campeona de la Eurocopa 2016.

Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial con la selección de Portugal, una marca histórica, pero que ratifica por qué es uno de los más grandes de este deporte.

Al cinco veces ganador del Balón de Oro, también le ha tocado celebrar con su seleccionado nacional en la Eurocopa 2016 y en las Ligas de Naciones 2019 y 2025, solo hace unos meses. Lo cierto es que buscará la distinción máxima con su país el próximo año en Estados Unidos.

