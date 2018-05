¡Basta de rumores! Paolo Guerrero descartó contaminación por vía sexual por estas razones [VIDEO]

Paolo Guerrero se reunió con un grupo de periodistas el último miércoles con el fin de aclarar varios puntos acerca de su caso. Incluso, se encargó de ponerle fin a los rumores que apuntaban a una posible contaminación por vía sexual.

Federico Salazar y Verónica Linares fueron parte de este desayuno con el delantero peruano, que duró entre tres y cuatro horas. Y ambos contaron los detalles para las cámaras del programa La Banda del Chino de América TV.

"Se hablaba de un contagio de Paolo Guerrero por vía sexual y hay que decirlo claro. Esto es absolutamente imposible. Primero, desde el punto de vista bioquímico. La cantidad de metabolito encontrado es absolutamente incompatible. Tendría que ser miles de veces más lo que encontraron para que haya sido una contaminación por vía sexual. Queda descartado por el tema médico y el tema de las fechas", explicó Salazar.

Por su parte, Verónica Linares agregó: "Tanto en las dos instancias de la FIFA como en el TAS, el sustento de Paolo sobre la contaminación por medio de una infusión, es válida. Por eso, el TAS y la FIFA no le han dicho a Paolo: no te creemos, tú te has acostado con una mujer drogadicta".

Paolo Guerrero dio "positivo" por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tras un control efectuado el pasado 5 de octubre después de un partido de las eliminatorias mundialistas contra Argentina.

Tras varias idas y vueltas en su caso, finalmente, Guerrero quedó fuera de la Copa del Mundo, luego de que el TAS aumente su sanción de seis a 14 meses.

