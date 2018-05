Paolo Guerrero dijo a BBC Mundo que su sueño desde niño ha sido jugar el Mundial. En una entrevista con la cadena internacional, el delantero habló de sus sentimientos como capitán de la Selección Peruana y recordó el momento en el que ingirió el té que lo sacó del Mundial Rusia 2018.

"No estar en el Mundial sería una desilusión muy grande, una tristeza muy grande. Por muchos años luché por esta clasificación. He pasado por varios procesos eliminatorios. Es mi sueño de niño (...) Ser el capitán de mi selección, lo llevo en el alma, en el corazón", afirmó.

Paolo Guerrero fue entrevistado por el periodista de la BBC Paul Harris. El delantero de la bicolor narró así el momento en el que tomó el té que lo contaminó y por el cual el Tribunal Arbitral del deporte lo sancionó con 14 meses de suspensión.

"En realidad no sabemos (cómo se contaminó), se supone que fue un mate de coca. No sabemos. Lo que ingerí antes de salir para Argentina fue un té de anís. (Me lo tomé) después del almuerzo porque tenía problemas en el estómago, sufro de gastritis y después del almuerzo le pedí un digestivo al doctor", le cuenta a la BBC.

"La nutricionista escuchó que le pedí un digestivo al doctor y ella me sugirió que tomara un té de anís para que me fuera mejor porque tenía el estómago hinchado. Me trajeron una taza de té con el sobre para abrirlo yo y comprobé que era un té de anís y yo mismo lo disolví en el agua y me lo tomé".



Paolo Guerrero contó en la entrevista que se tomó un segundo té junto a sus familiares y amigos, que lo fueron a visitar al hotel donde la selección se encontraba concentrada.

"Pedimos bebidas, mi mamá se tomó una Coca Cola, mi amigo un café, otro amigo un agua. Y tres amigos nos pedimos té de anís y nos trajeron la jarra ya preparada. Nos lo tomamos pensando que era té de anís. En el primero pude comprobar que era té de anís y en el segundo no pude comprobar porque vino preparado. Más ya no pude saber", relató.

Paolo Guerrero dijo que no tuvo porqué ingerir té de coca porque eso no mejora el rendimiento y porque sabe que es una sustancia prohibida para cualquier atleta.



"Y menos aun jugándome la oportunidad que teníamos (de ir al Mundial), faltando dos partidos para clasificarnos. No tenía por qué ingerir una sustancia que me podía afectar o perjudicar en mi carrera", dijo.

"Yo no sabía que un mate de coca me iba a tocar cuando lo que había pedido era un té de anís. Sentí que estaba en un área protegida, en la que tenía la confianza que la nutricionista y el doctor supervisarían todo", contó.



"No tenía en mente que yo, pidiendo un té de anís, el mozo me podía traer otra cosa. No contaba con eso. Tengo 15 años con la Selección Peruana y nunca ha pasado nada, ni de mi parte ni de otro jugador. Nunca hemos tenido un problema similar", dijo.

