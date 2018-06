Cuando el delantero de la Selección Peruana , Paolo Guerrero , luchaba para jugar en Rusia 2018 , muchos compañeros e hinchas le mostraban su respaldo a través de las redes sociales. Sin embargo, una carta desde Tumbes conmovió a todo el país. Y, de hecho, al propio '9'.

Hace unas semanas, Cristian Jampier le escribió a Paolo. "Hola, Paolo Guerrero . Me llamo Cristian Jampier Peña Santos, tengo ocho años y vivo en Tumbes. Me siento triste porque mi mamá me enseñó que en las noticias decían que te cortaron las piernas. Ten fe, de que Dios te ayudará igual como me ayuda a mí, porque yo nací sin pies. Te escribo esta carta para darte ánimo. Siempre serás mi jugador favorito", se lee en parte de la misma.

Esta fue la carta completa:

El pequeño Cristian también le comentó que soñaba con jugar algún día a su lado. Bueno, el delantero de la Selección Peruana , Paolo Guerrero , le respondió desde Rusia. "Espero conocerte pronto. Seguro tendremos tiempo cuando esté en Perú. Muchos saludos para ti y toda tu familia, y que Dios los bendiga", dijo en un video publicado por Latina.

No fue todo. Además, le agradeció por la emotiva carta y confesó que le fue de gran ayuda para afrontar la sanción. "Hola, Crisitan Peña, quiero agradecerte por tu carta, por el mensaje que me das. De verdad fue muy motivador, muy confortante. Sé de la dificultad que tienes, pero eso no nos quita ser luchadores, soñadores y guerreros. Quería agradecerte muchísimo por esto, porque fue muy emotivo para mí", agregó el 'Depredador'.



De otro lado, Paolo Guerrero , este domingo, jugó el partido de práctica frente a la Sub 20 y anotó. Todo hace indicar que esta vez sí estará desde el arranque ante Francia. Ojo, contra Dinamarca, en 33 minutos, registró tres jugadas de peligro: un cabezazo que controló el '1' Kasper Schmeichel, un taco y una dividida que le ganó Yussuf Poulsen.

