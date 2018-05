Paolo Guerrero: Doña Peta mantiene la esperanza de ver a su hijo en el Mundial Rusia 2018

Paolo Guerrero tiene a la mejor abogada para defenderlo. Su madre, Doña Peta, habló en Radio Caracol de Colombia y dijo que mantiene las esperanzas de ver al capitán en la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

"Pido por favor que vean bien el caso de mi hijo. Tengo esperanza que juegue el Mundial, creo en la justicia de Dios. Él es inocente de todo", señaló muy consternada la mamá del delantero.

"Paolo desde muy chiquito jugó. No tuvo niñez, juventud ni adolescencia. No tuvo nada porque a él le nace jugar al fútbol. No se le puede dar a un futbolista ese castigo porque es su carrera. Tienen hijos, tiene una madre que mantiene", añadió.

A Doña Peta le preguntaron por la acusación que hizo contra Claudio Pizarro y esta fue su respuesta: "Eso está en segundo plano. Yo tengo que ver por mi hijo. A veces de la cólera hablamos muchas cosas pero eso no tiene nada que ver. Hay un Dios y Dios sabe todo y él nos va a dar justicia".

La mamá de Paolo Guerrero agradeció las palabras de Ricardo Gareca para su hijo. "Le doy las gracias porque sabe que mi hijo es un jugador profesional, a carta cabal. Por eso todo el pueblo peruano lo quiere", afirmó.

Paolo Guerrero: escucha aquí el audio de la entrevista a Doña Peta en Radio Caracol de Colombia.

