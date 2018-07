Paolo Guerrero: así fue su entrenamiento en Flamengo ¿Puede jugar en Brasil? [FOTOS]

Paolo Guerrero volvió a los entrenamientos con Flamengo y la presa de ese país se pregunta si el delantero de la Selección Peruana podrá jugar en Brasil sin complicar la situación del club por la sanción que quedó pendiente por el Mundial Rusia 2018.

"¿Va o queda? Paolo Guerrero vuelve, pero puede no actuar más por el Flamengo. A pesar de que la directiva afirma que quiere contar con el jugador, la dirección no tiene confianza en que el efecto suspensivo se mantendrá y peruano no debe entrar en el campo hasta la definición", dijo el diario Lance de Brasil.

Paolo Guerrero ya entrena con Flamengo ¿Y Miguel Trauco?



Para el medio de Brasil el efecto suspensivo adquirido para que Paolo Guerrero pueda disputar la Copa del Mundo no garantiza que pueda jugar por el Flamengo. "La dirección, incluso, quiere prevenirse. No piensa en acertar cualquier tipo de renovación antes de saber el desenlace", apuntaron.

"Un nuevo juicio en el Tribunal de Suiza aún no está marcado. En la tesis, al regresar, él podrá estar en el campo el próximo día 18, ante el Sao Paulo, por el Campeonato Brasileño. Sin embargo, la directiva no confía en ponerlo para jugar", añadieron.

Mientras tanto su abogado, Juan de Dios Crespo, dijo que el peruano puede actuar sin problemas por Flamengo. " Paolo Guerrero está libre para jugar, sin problemas. Su castigo está suspendido", dijo a El Bocón.

Paolo Guerrero tiene contrato con el Flamengo hasta el 10 de agosto y el presidente Eduardo Bandeira de Melo ya demostró interés en renovar el vínculo.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Paolo Guerrero compartió su lado más tierno en Instagram [VIDEO]

LEE TAMBIÉN