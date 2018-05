Paolo Guerrero: FIFPro envió carta firmada por los capitanes de Francia, Dinamarca y Australia a FIFA

FIFPro ha dado un gran paso en su intento que FIFA le de amnistía a Paolo Guerrero y le permita jugar el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana . La Agremiación Mundial de Futbolistas Profesionales, logró obtener las firmas de los capitanes de Francia, Dinamarca y Australia para enviar la carta al ente que preside Gianni Infantino.

FIFPro ya había anunciado que hace unos días atrás envió una carta a la FIFA solicitando la amnistía por Paolo Guerrero . Sin embargo, a través del Twitter, hicieron el anuncio que Hugo Lloris, Simon Kjaer y Mike Jedinak, capitanes de Francia, Dinamarca y Australia, accedieron a firmar la carta a FIFA. Esto no sería relevante si es que esas selecciones no fuesen rivales de la Selección Peruana en el Grupo C del Mundial Rusia 2018 .

Paolo Guerrero: ¿Podrá jugar el Mundial Rusia 2018? la pregunta que se hace la BBC de Londres

"Capitanes de Francia, Dinamarca y Australia se unieron hoy al pedido de FIFPro a FIFA para que Paolo Guerrero pueda jugar La Copa del Mundo de la FIFA. La carta oficial firmada por Hugo Lloris, Simon Kjaer y Mike Jedinak fue enviada a FIFA. #Solidaridad"

(Twitter) (Twitter)

Recordemos que FIFPro se ha unido a la lucha de Paolo Guerrero por conseguir la amnistía ante la FIFA y pueda jugar el Mundial Rusia 2018. Para la Agremiación Mundial de Futbolistas Profesionales, la sanción del TAS es "desproporcional" como ya lo ha manifestasdo Fernando Revilla, vicepresidente de dicho ente.

Incluso, el mismo delantero y capitán de la Selección Peruana será recibido por el presidente de FIFA Gianni Infantino en una reunión extraordinaria que se realizará este martes en Zurich, Suiza.

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Luis Advíncula sobre Paolo Guerrero: "La esperanza es lo último que se pierde" [VIDEO]

Luis Advíncula sobre Paolo Guerrero. (Video: Edu Latoche)

Paolo Guerrero: hinchas esperan al capitán de la bicolor en el aeropuerto de Zúrich [VIDEO]

Paolo Guerrero: hinchas esperan al capitán de la bicolor en el aeropuerto de Zúrich [VIDEO]