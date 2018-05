Paolo Guerrero: "Me están robando el Mundial y mi carrera también"

Paolo Guerrero rompió su silencio tras el fallo del TAS que lo sancionó con 14 meses de inhabilitación y que le impide disputar el Mundial Rusia 2018 . A través de un video en Fecbook, el atacante de la Selección Peruana se defendió.

Entre otras cosas, el goleador histórico de la Selección Peruana aseguró que el té que consumió la concentración no debió haberlo servido un trabajador del hotel porque estaba bajo régimen de equipo y bajo régimen de la FPF. Además, señaló que no está conforme con la sanción del TAS porque no hay argumentos válidos para que le aumenten la sanción.

"Estoy pasando una injusticia donde el TAS ratifica 14 meses de suspensión. Es durísimo. Son horas muy duras para mí y mi familia".

"Hoy siento que mi sueño, de jugar al fútbol y de jugar un Mundial, que lo he perdido. Es una hora oscurísima, pero quiero ratificarle a mi país que jamás he consumido droga o alguna sustancia prohibida. Eso se lo puedo garantizar porque no lo necesito, nunca me llamó la atención y porque siempre fui profesional en todo sentido. Nunca me ha hecho falta probar ese tipo de cosas".

"El fútbol para mi nace sobre el talento y la condición física. Me basta eso. Este tipo de cosas están fuera de mi alcance y de lo que yo pueda hacer".

"Primero, nunca he consumido una droga. eso fue probado. Segundo, nunca tuve la intención de mejorar mi performance cosa que ni siquiera ese te mejora y que fue comprobado en FIFA, WADA y TAS. Tercero, estaba bajo régimen de equipo, régimen de la FPF, bajo protocolos de seguridad y nutrición. Tomé un té que el mozo no debería haberle servido a un jugador profesional. Eso ya fue comprobado".

"Lo que no se comprueba es cómo me dan una sanción de 14 meses, sacarme mi sueño que era jugar un Mundial, sin justificación, sin argumento válido para mi y para ustedes mismos".

"A las personas que contribuyeron para esta injusticia, les digo que me están robando el Mundial y quizá mi carrera también. A ellos, espero que puedan dormir en paz".

"Agradecer a todos mis hinchas a los que creen en mi, que saben de la persona que soy, del futbolista que soy, lo profesional que soy, agradecerles y pedirles que sigan creyendo en mi. Creo en la justicia, en Dios y que todo se va a solucionar".

