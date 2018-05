Apenas se conoció que el fallo del del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el caso de Paolo Guerrero , la primera en dar la cara fue su madre, Petronila Gonzales. Su hijo quedó fuera del Mundial Rusia 2018 al recibir 14 meses de sanción por doping y ella lo defendió a capa y espada.

"Mi hijo está destrozado. Le están cortando las piernas porque hay otros intereses... Claudio Pizarro. Yo no soy tonta. Claudio y su papá paran metidos en la federación. Aquí hay un complot. Yo les echo la culpa a todos. El mismo Claudio lo dijo, solo le falta el Mundial. Desde el Bayern Munich a mi hijo lo han perjudicado, el papá de Claudio Pizarro le dijo que se vaya a otro equipo", dijo doña Peta a RPP.

En su llegada a Lima, un día más tarde, Paolo Guerrero no corrigió lo dicho por su madre. Es más, solo comentó que ella "era muy protectora, pero estaban pasando cosas raras".



Luego, el último miércoles en una reunión que sostuvo con varios periodistas, el 'Depredador' fue un poco más allá.

Beto Ortiz dio los detalles: "Paolo me dijo que cuando doña Peta hizo estas declaraciones, él estaba encerrado en su cuarto y no estaba escuchándola". Luego, las palabras textuales de Guerrero , según el periodista, fueron: "Yo no quiero pensar que Claudio Pizarro pueda estar detrás de todo esto".

