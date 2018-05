El técnico de la Selección Peruana , Ricardo Gareca , manifestó que reconoce la importancia que tiene Paolo Guerrero para el plantel, pero ya no se volverá a referir a él. En ese momento, solo le interesa los jugadores que tiene a cargo para el Mundial de Rusia 2018.

"Les pido que no sean reiterativos. Ya no me voy a expresar más. Ya no quiero que me pregunten. Yo solamente estoy enfocado en los jugadores que están ahora", señaló el 'Tigre' en conferencia de prensa .

Ricardo Gareca aseguró que Paolo Guerrero es un jugador valioso para la Selección Peruana. "Pero como no tenemos nada seguro, tenemos que seguir preparándonos de la mejor manera", indicó el entrenador.

Eso sí, el 'Tigre' afirmó que "si hay la posibilidad de que Guerrero, va a tener su lugar". El delantero todavía guarda las esperanzas de lograr la habilitación para el Mundial. El 'Depredador' junto a sus abogados se juegan la última carta en el Tribunal Federal Suizo.

