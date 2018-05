Paolo Guerrero vive los días más difíciles de su vida pero el amor de su familia y el cariño de los hinchas lo mantiene en pie. El capitán de la Selección Peruana agradeció todo ese apoyo que recibe de su padre con un emotivo saludo por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños Papi, que Dios te proteja y te cuide mucho. Tus consejos, tú forma de ver la vida, ser directo, tan profesional y tan culto que sin duda eres el hombre ejemplo a seguir. Te quiero mucho Papá, pasa un lindo día. ❤️ #ídolo", escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

¡Estamos de vuelta!: esta es la frase que acompañará a la bicolor en el Mundial Rusia 2018



El padre de Paolo Guerrero escribió una carta hace unos días en defensa de su hijo: “Es una pena que Paolo, que está luchando por conseguir jugar el Mundial, agotando todas las posibilidades y no tomando en cuenta esta situación fáctica que él aduce en su defensa", dijo.



"WADA reconoce que no es drogadicto, que no tomó un anís para rendir más. Tenía la autorización de la nutricionista, etc. Sin embargo, se ensañó con una sentencia desproporcionada y arbitraria. En fin, muchas cosas más”, escribió el papá del delantero.

El saludo de Paolo Guerrero en Instagram. El saludo de Paolo Guerrero en Instagram.

Paolo Guerrero publicó su saludo y de inmediato los hinchas escribieron mensajes de aliento para el delantero. "Siempre hemos creído en ti y seguiremos creyendo Capitán", Fuerza Guerrero, estamos contigo siempre", "No nos rendiremos, a quemar hasta el último cartucho, fuerza Paolo", alentaron los hinchas.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

La palabra rusa del día gracias a la profesora Irina (Foto y video: Depor)

LEE TAMBIÉN