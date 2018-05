Paolo Guerrero: The Sun y Globo Esporte califican de "injusta" la sanción al delantero peruano

La dura sanción a Paolo Guerrero que le impide estar en el Mundial Rusia 2018 sigue siendo noticia alrededor del mundo. Medios ingleses y brasileños como The Sun y Globo Esporte, salieron en defensa del delantero de la Selección Peruana y justificaron punto por punto las incongruencias en la sanción del TAS de 14 meses.

La reacción de The Sun



El periodista Tim Vickery pubicó su opinión en el medio inglés en donde critica la forma tan dura que TAS trató el tema Paolo Guerrero para finalmente sancionarlo con 14 meses de inactividad tras comprobar que no hubo uso de la droga de forma conciente y que la cantidad encontrada no le da ventaja alguna ante sus oponente. Lee el extracto publicado en The Sun .

"Rara vez, la ley es tan ridícula como en el caso del centro delantero de Perú Paolo Guerrero (...) Casos comprobados de doping merecen este castigo. Casos extraños como este, ciertamente deben ser tratados de forma diferente. Incluso, en caso de deportistas que consumieron drogas sociales que no sirven para sacar ventaja deportiva, parece contraproducente prohibirles la actividad que les proporciona la vida y les da un sentido de estructura y disciplina"

El mismo Tim Vickery también aprovechó sus redes sociales para criticar alñ TAS y calificar de "Vergüenza" el fallo. "Lo que está pasando con Guerrero es una vergüenza. Ningún intento de drogarse o ganar ventaja, ningún descuido significante. Aún así pierde 14 mese de carrera. Absurdo"

En Brasil se preguntan si abogados del TAS pueden dormir



En tanto que el portal Globo Esporte, a través de su canal de televisión Sport TV entrevistó al periodista Aydano André Motta quien criticó duramente los criterios del TAS para sancionar de la misma manera a un deportista consumidor y a uno que sufrió contaminación.

"¿Cómo los abogados del TAS pueden dormir después de hacer eso? Ellos aseguran que no cometió crimen y le quitan 14 meses de carrera. La droga por la que es acusado Guerrero, independientemente si fue voluntariamente o una contaminación, no le da ventajas deportivas. No tenemos ni el castigo simbólico por una sustancia de la cocaína. Pensemos que un atleta es adicto a la cocaína, acaso hay un castigo que lo excluya completamente. Todo es incorrecto. Es la peor cosa que le han podido hacer".

