Paolo Guerrero: ¿WADA descartó amnistía de FIFA al delantero?

Mientras que los peruanos mantienen viva la esperanza de ver a Paolo Guerrero defendiendo a la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 a través de una amnistía FIFA, Víctor Carpio, representante de la Agencia Mundial Antidopaje en el Perú (WADA, por sus siglas en inglés), descartó esa posibilidad por el simple hecho de tratarse de un caso de dopaje.

En entrevista con América Televisión, el representante de la WADA explicó que si bien la amnistía no está reglamentado, "en antidopaje no existe. Puedes indultar por una falta de nacionalidad, ventas, pases, señaló. No hay antecedentes jurídicos, nadie ha pedido un indulto por dopaje, ninguna federación deportiva internacional estarías desconociendo un fallo de un panel de expertos", dijo.

Además,m Carpio descartó que el Tribunal Federal Suizo pueda hacer algo por Paolo Guerrero por tiempo y porque "por el comunicado del TAS, las declaraciones, los abogados y por el propio deportista, no encontramos que exista un vicio dentro del laudo final. No habría posibilidad que se aperture un proceso", indicó.

Vïctor Carpio también llamó la atención a quienes claifican la sanción a Paolo Guerrero de injusta. Para él, "que el código sea severo, es debatible. Pero no podemos utilizar eso para decir que una sanción fue justa o injusta", señaló dejando claro que en WADA están más que conformes con la sanción del TAS.

Por último aseguró que la reacción mediática de la prensa pudo haber sido la causante de que WADA haya apelado la sanción a Paolo Guerrero. "Va a quedar en la nebulosa (si WADA apeló como respuesta a Paolo Guerrero). Hay muchos casos que no son apelados, pero donde si centras tu atención es cuando mediáticamente estás generando problemas al propio código y este fue un caso".

