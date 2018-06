La Selección Peruana debutará este sábado (11 am. hora peruana) en Rusia 2018 , ante Dinamarca. Y aunque antes del partido los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán una última práctica, ya este viernes se dejó una idea del equipo que podría arrancar.



La sorpresa fue que, por según día consecutivo, el delantero central fue Jefferson Farfán. Paolo Guerrero, al igual que el jueves, no fue incluido en el once titular. ¿Será para distraer, una prueba o ya una decisión tomada? Solo el 'Tigre' lo tiene claro.



► Hinchas agotaron la camiseta de Perú en las tiendas de Rusia.



Mira la galería que acompaña esta nota y gánate con el equipo bicolor que trabajó Ricardo Gareca para el primer partido de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 .

