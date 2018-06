La Selección Peruana está en un Mundial luego de 36 años. Y aunque no pudo empezar con pie derecho, el hincha peruano confía en que ante Francia la situación sea distinta. No solo para ver resultados en la tabla del Grupo C, sino también en sus bolsillos.



La bicolor no es favorita. El rival, uno de las candidatos al título, cumple ese papel. Por lo tanto, las casas de apuestas te pagan más en el caso de un triunfo del equipo de Ricardo Gareca el jueves, por la segunda fecha de Rusia 2018 .

Esto pagan las casas de apuestas:

Casas de Apuestas Perú Empate Francia Te Apuesto 5.00 4.00 1.55 Bet365 7.00 4.20 1.55 Bwin 6.50 4.00 1.55 Timberazo 5.99 3.79 1.53 Betsson 6.55 4.20 1.58 InkaBet 7.00 4.20 1.57 SportingBet 6.50 4.00 1.55 WilliamHill 6.00 4.00 1.55

Sin embargo, no son las únicas cuotas. Hay otras posibilidades que te pueden hacer ganar más dinero que una victoria de la blanquirroja. Por ejemplo, en Betsson, un triplete de Paolo Guerrero paga 200 veces lo apostado. Uno de Farfán paga 250 y uno de Cueva, 300.

Aquí te mostramos otras opciones:

Qué pasa si… Paga Casa de apuestas El primer tiempo lo gana Francia, pero el resultado final es a favor de Perú 67 Bwin El primero en anotar ante Francia es Luis Advíncula o Christian Ramos 51 Timberazo Paolo Guerrero anota en ambos tiempos ante Francia 41 Betsson Si el primer gol en el Perú vs. Francia es un autogol 30 Betsson Cualquier jugador de Perú hace un gol de taco en el Mundial 20 Inkabet Cualquier jugador de Perú hace un hat-trick en el Mundial 50 Inkabet Perú anota más goles que Panamá en el Mundial 6 Inkabet

La Selección Peruana intentará dar el golpe este jueves, ganándole a su segundo rival en Rusia 2018, Francia . Si le tienes fe, y eres mayor de edad, puedes abrir tu billetera y jugártela por Ricardo Gareca y compañía.

