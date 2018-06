Perú vs. Suecia: el último partido amistoso de la bicolor rumbo al Mundial Rusia 2018 en imágenes [FOTOS]

La Selección Peruana se enfrentó a Suecia en su último partido de preparación para disputar el Mundial Rusia 2018 . El duelo dejó al equipo de Ricardo Gareca listo para el debut ante Dinamarca en la Copa del Mundo.

La bicolor viajará el domingo a Moscú y tras el debut ante Dinamarca (16 de junio a las 11 a.m. / hora peruana) se medirá con Francia (21 de junio a las 10 a.m. / hora peruana) y con Australia (26 de junio 9 a.m. /hora peruana)

Perú vs. Suecia: el último examen de la bicolor previo a Rusia 2018



No te pierdas las mejores fotos del partido entre Perú y Suecia . Duelo con el que la Selección Peruana queda lista para disputar el Mundial Rusia 2018.

