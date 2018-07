Hubiera preferido no vivir lo que se vivió días antes del debut en Rusia 2018 . Ricardo Gareca se muestra tranquilo con respecto a la participación que tuvo la Selección Peruana en el Mundial, aunque puso énfasis en lo que les tocó vivir días antes del debut y afirmó que no fue el ambiente ideal previo a un torneo tan importante.

"A partir del tema de Paolo Guerrero sufrimos un desgaste muy importante. Todo se movió a raíz de lo que significa un ídolo como él para la gente. Si es una excusa para lo que sucedió en el Mundial, no. Si es un escenario ideal para lo que era la previa, tampoco" declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.

Ricardo Gareca: "En este momento soy un técnico libre"

Gareca también dejó en claro que si bien no tuvieron días perfectos, no se podía hacer nada con respecto a ello y se mostró orgulloso con el grupo por haber demostrado que, a pesar de todo, siempre fueron para adelante.

"Es lo que tocó. Venía, no venía; estaba, no estaba, esas cosas

no fueron el escenario ideal. Una vez que ocurrió todo esto, pasó lo que pasó. Si no hubiera pasado todo a lo mejor hubiésemos estado en una mejor previa en lo que tiene que ver un Mundial" agregó.

Sobre la continuidad de Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana , el estratega argentino prefiere aún no dar detalles y se muestra firme en la idea de tomarse unos días para tomar la decisión final.

