Ricaro Gareca: "Si renuevo, me quedó los 4 años. No hay forma de que, por mi parte, decida irme"

Con Ricardo Gareca en el banco los contratos se respetan, eso es algo que el entrenador no negocia. Y es así sin importar que su equipo consiga los resultados deportivos esperados o no. Eso lo dejó en claro el 'Tigre' antes de tomarse el tiempo para pensar si continúa o no al mando de la Selección Peruana .

"Si son 4 años, vengan las cosas bien o vengan las cosas mal, no me voy. Si llega un ofrecimiento de otro lugar teniendo contrato, yo no me voy. Estamos acostumbrados a cumplir procesos. Si me cesa la FPF, será su decisión", explicó.

Gareca sobre su situación actual: "En este momento soy un técnico libre"

Luego, el técnico explicó por donde pasará la decisión que tome en cuanto a su continuidad al mando de la Selección Peruana. Al DT lo esperarían las Eliminatorias y la Copa América 2019.

"Tengo que consultarlo con la familia, colaboradores directos para llegar a algo que conlleva una gran responsabilidad como es dirigir a la Selección Peruana".



Ricardo Gareca partirá a Argentina a pasar unas merecidas vacaciones junto a su familia y luego, tras meditarlo bien, volverá y le dará su respuesta a la FPF.