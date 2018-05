Una gran discusión se desató en el set televisivo de TV Perú, a raíz de una pregunta que lanzó Elejalder Godos al técnico de Junior . El periodista asumió que la dirigencia colombiana contrató a Alberto Rodríguez (llegó a inicios de años) sin la autorización de Julio Comesaña, que reemplazó al destituido Alexis Mendoza (oficializado el 10 de abril).

“Usted está desinformado, señor. Yo no estaba en Junior , cuando llegó a Alberto Rodríguez . ¡Por favor!”, respondió Julio Comesaña, quien también reveló que no incluirá en sus planes al defensa peruano para lo que resta de la temporada.

Luego de la pregunta que lanzó, Elejalder Godos intentó rectificarse y replanteó su pregunta, en medio de la incomodidad de sus compañeros, quienes intentaron disculparse con el técnico de Junior .

“¿Se imaginan si yo lo hubiera lleva? Me tildarían de sinvergüenza, porque yo lo obligué. Yo estoy armando un plantel. Yo no puedo esperar a ver si viene o no después del Mundial. Eso es clave. Yo no voy a armar un equipo pensando en Alberto Rodríguez ”, afirmó Julio Comesaña.

Cueva, el jugador que 'rescató' Gareca. (Video: América TV / Foto: FPF)