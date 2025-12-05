La idea de ver a padre e hijo compartiendo un campo de fútbol profesional es una rareza reservada para muy pocos, un sueño que cracks mundiales como Cristiano Ronaldo persiguen con obsesión. En el fútbol peruano, una figura histórica ha confesado que ese escenario también cruza por su mente, aunque con matices muy realistas. Alberto Rodríguez, el ‘Mudo’, reapareció en los medios para hablar de su presente y soltó una confesión que ilusiona a los hinchas: la posibilidad latente de volver a la actividad para compartir equipo con su hijo, Mateo, en el club donde es referente, Sporting Cristal.

Mientras Mateo Rodríguez ya da sus primeros pasos en el primer equipo de Sporting Cristal, habiendo debutado oficialmente como delantero aunque con pocos minutos, su padre lleva un tiempo considerable alejado de los terrenos de juego. De hecho, desde el 2021 cuando usaba la camiseta de Alianza Atlético, no ha vuelto al césped.

Sin embargo, el exreferente de la Selección Peruana aclaró que nunca oficializó su retiro, dejando una rendija abierta para lo que sería un retorno histórico, motivado puramente por el sentimiento familiar y el desafío personal. En una entrevista con DIRECTV, el experimentado defensor fue consultado específicamente sobre la posibilidad de vestirse de corto junto a su heredero.

Alberto Rodríguez se alejó del fútbol tras una lesión en la rodilla luego de vestir la camiseta de Alianza Atlético de Sullana. (Foto: Alianza Atlético)

Su reacción fue inmediata y emocional. “Uy, sería pues un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad, pero bueno, no sé, no sé la verdad”, confesó Rodríguez, admitiendo que la sola idea de compartir vestuario con Mateo le genera una ilusión distinta a cualquier título.

Sin embargo, el jugador de 41 años se apresuró a poner paños fríos sobre el entusiasmo que generó su respuesta. Reconoce que la inactividad es un peso grande. “No, es que tirarlo como meta es como que me la vas a poner difícil, voy a preocuparme, esforzarme”, analizó.

Rodríguez explicó que su plan de vida actual no está enfocado en un retorno a las canchas. “La verdad yo no, prefiero ver crecer a mis hijos y disfrutar”, afirmó. No obstante, admitió que el ‘bichito’ del fútbol sigue ahí, alimentado por su propia familia. “Mis hijos me ven y me dicen, papá, ¿por qué no vuelves?”, reveló el ‘Mudo’.

Mateo Rodríguez debutó profesionalmente con la camiseta de Sporting Cristal. (FOTO: Jesús Saucedo / GEC).

Esas preguntas de sus hijos le generan sentimientos encontrados. “La verdad que le respondo un poco, digamos, acongojado, creo yo, porque uno extraña, uno extraña en la pasión del fútbol”, expresó el defensor. Siendo realista, Alberto admitió que el tiempo no pasa en vano y que su cuerpo ya no responde como antes. “Sé que todo tiene su tiempo y bueno, y hoy por hoy ya no es lo mismo, ya no es la misma edad, ya no es el mismo estado físico, ya no estoy”, reflexionó.

Pese a la realidad física, no cerró la puerta definitivamente, aunque lo condicionó a un trabajo titánico. “No digo que no pueda recuperar, pero es volver y es mucho trabajo... Y para eso hay que hacerlo inmediatamente, para que esté a la altura, porque va pasando el tiempo”, analizó, dando a entender que si decide asumir el “buen reto”, la decisión tendría que ser ahora o nunca.

Uno de los puntos más sorprendentes fue la aclaración sobre su estatus profesional. Rodríguez recordó a todos que nunca colgó los chimpunes formalmente. “La realidad es que hasta ahora no anuncié mi retiro, eso no quiere decir que volveré. Tuve una lesión y me operé”, concluyó, explicando que su ausencia se debió a temas médicos y no a una despedida voluntaria.

