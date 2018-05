Casi 40 años después, Perú volverá a enfrentar a Escocia. Y, en ese contexto, el diario británico The Herald buscó al exportero escoces Alan Rough, quien no pudo evitar que se concrete uno de los goles más estéticos de todos los tiempos, el cual fue gestado por Teófilo Cubillas en el Mundial Argentina 1978.

Alan Rough reconoció que Escocia subestimó a Perú , en aquel primer choque que se realizó por el Grupo 4 del Mundial de Argentina 78. La ‘bicolor’ se impuso por 3-1, con un golazo de tiro libre que realizó el ‘Nene’ Cubillas.

“Cuando vimos la sección e imaginamos a Perú e Irán, fuimos ingenuos. No sabíamos nada sobre ellos. No eran grandes equipos. Y fuimos allí con grandes expectativas. La preparación para todo fue un poco desquiciada. No sabíamos nada de Teófilo Cubillas y el resto de ellos. No eran nombres familiares. Ninguno de ellos había llegado al fútbol de primer mundo”, reconoció el exportero de Escocia.

Alan Rough manifestó que es importante para una selección ganar sus primeros tres puntos en el Mundial, para inyectarse una dosis de motivación con miras a la clasificación a octavos de final.

“Si no ganas tu primer juego estás bajo presión”, agregó el exportero de Escocia que participó del intercambio de camiseta luego de caer ante Perú en el Mundial.

