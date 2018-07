Selección Peruana: Miguel Trauco se unió a los entrenamientos de Flamengo

Miguel Trauco está de vuelta en el Flamengo. Esta mañana, el lateral de la Selección Peruana se volvió a presentar al elenco de Brasil tras la disputa del Mundial Rusia 2018 . Él fue ausencia en las actividades del día anterior.

El jugador de la bicolor justificó su falta con Flamengo, afirmando que su esposa se encuentra embarazad y tuvo un problema de última hora que le impidió viajar a tiempo.

Quien sí se presentó a tiempo a los entrenamientos fue Paolo Guerrero. El delantero se unió el lunes a las prácticas pero la prensa de Brasil se pregunta si podrá jugar con normalidad.

"¿Va o queda? Paolo Guerrero vuelve, pero puede no actuar más por el Flamengo. A pesar de que la directiva afirma que quiere contar con el jugador, la dirección no tiene confianza en que el efecto suspensivo se mantendrá y peruano no debe entrar en el campo hasta la definición", dijo el diario Lance de Brasil

Para el medio de Brasil el efecto suspensivo adquirido para que Paolo Guerrero pueda disputar la Copa del Mundo no garantiza que pueda jugar por el Flamengo. Mientras su abogado, Juan de Dios Crespo, dijo que puede actuar sin problemas.

