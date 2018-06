En estos instantes, Paolo Guerrero está junto a la Selección Peruana concentrados en su próximo debut en Rusia 2018 . Sin embargo, las declaraciones de Ronaldinho deberían caerle como el mejor de los energizantes.

'Dinho' lo tiene bien mapeado al 'Depredador'. "Lo conozco bien, pues juega en la liga de Brasil", fueron las primeras palabras de Ronaldinho, que este miércoles 13 disputará un partido amistoso con Sport Boys en el Callao.



También destacó el gran juego de nuestro capitán en Rusia 2018. "Para mí, Paolo Guerrero es uno de los mejores delanteros del mundo", explicó Ronaldinho en conferencia de prensa.

Y cuando el crack brasileño fue consultado sobre la posible sanción que recibiría el atacante nacional, no dudó en dar su sincera opinión. "Me hubiese quedado triste si Paolo Guerrero no iba al Mundial", sentenció.

Este sábado 16 (11:00 am.), la Selección Peruana debutará ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018 . En el Grupo C, también están Francia (miércoles 20, 10:00 am.) y Australia (martes 26, 9:00 am.)

