Selección Peruana: "Si se ponen de acuerdo, pueden ejercer sanción a Paolo Guerrero luego del mundial"

El partido no acaba hasta que el árbitro pite el final. Paolo Guerrero se reunió esta mañana con el presidente de la FIFA (Gianni Infantino), en Zurich, y, al parecer, aún tiene esperanzas de disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana .

"Los laudos, normalmente, dicen desde cuando hasta cuando es el castigo. Si las partes se ponen de acuerdo, no hay problema en ejercer la sanción (de Guerrero ) luego del mundial", señaló el abogado especialista, Jhonny Baldovino, a Movistar Deportes .

"No creo que hayan hecho viajar a Paolo Guerrero y Edwin Oviedo hasta allá para solo decirles que los apoyan. FIFA no quiere pelearse con nadie. Están buscando una solución, que no han encontrado, para que vaya al mundial", agregó.

Con ello, deja abierta una mínima posibilidad que le permitiría al atacante nacional disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana , aunque aseguró que no será nada fácil que las partes coincidan en el tiempo de inicio del castigo.

"La medida cautelar ante el tribunal federal suizo se presentará en las próximas horas para solicitar, como última opción, habilitarlo para el mundial. No se puede dejar de pelear hasta tener el resultado final", finalizó el asesor legal de SAFAP.

