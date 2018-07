Selección Peruana: Ricardo Gareca es opción para dirigir a Argentina, según el diario 'El Clarín'

La FPF ya dio el primer paso para renovarle, según dijo el mismo Edwin Oviedo; sin embargo las otras federaciones también sueñan con tenerlo y Argentina podría ser, después de Perú , la opción que más le seduzca al 'Tigre'.

A pesar de que Jorge Sampaoli dijo que no se irá de Argentina a pesar de los malos resultados en Rusia 2018, la posibilidad de llevarse al 'Tigre' es real.

De eso justamente habló el diario 'El Clarín' en Argentina. "El DT (Sampaoli) dijo que no dará un paso al costado, pero la derrota mundialista hace difícil la continuidad. Diego Simeone, Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo y Ricardo Gareca son nombres cantados para una renovación", escribió el medio argentino.

"Ricardo Gareca surge en la escena como una posibilidad de cambio de imagen. Con perfil bajo, corrección y mano sabia. Revolucionó Perú y, a pesar de quedar afuera en la fase de grupos, fue muy valorado por su trabajo a largo plazo", también se lee.

Todavía Ricardo Gareca tendrá algunos días más para tomar una decisión; no obstante no será fácil hacerlo. También se habla de la posibilidad de ir a Colombia en reemplazo de José Pekerman, quien no continuaría tras Rusia 2018.