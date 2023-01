El Año Nuevo Chino 2023 inicia el próximo 22 de enero y esta vez le toca el turno al Conejo de agua. Es por ello que muchos han empezado a buscar todo lo referente a su signo del zodiaco según su año de nacimiento. También hay quienes van más allá y les gusta conocer todo sobre la cultura china para empezar bien este año.

En China, a diferencia de occidente, cada signo se identifica de acuerdo al año de nacimiento de la persona. Hay 12 signos del zodiaco oriental y cada uno está representado por un animal.

China no solo es famosa por su tradicional celebración del Año Nuevo Chino, también por sus proverbios. Es decir, frases de sabiduría recogidas de la literatura o dichos por filósofos famosos. Aunque muchos son antiguos en algunos casos, pueden aplicarse a la vida moderna. En ese sentido, aquí te compartimos algunos.

Aunque muchos proverbios chinos tienen origen de muchos años atrás, muchos se aplican a la vida actual (Foto: Getty Images)

7 PROVERBIOS CHINOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO CHINO 2023

A continuación, te explicamos el significado de siete proverbios chinos para recibir el Año Nuevo Chino 2023:

1. “Si uno no entra en la guarida del tigre, ¿cómo podrá apoderarse de sus cachorros?”. Esto significa que quien no arriesga, no gana.

2. “Hasta del árbol más alto caen sus hojas a las raíces”. Esto quiere decir que por más lejos que se encuentre uno de su tierra natal, el deseo de volver siempre está.

3. “Cava el pozo antes de tener sed”. Esto significa que planifiques tu futuro. Es mejor que te tengas un plan de vida antes de que ocurra cualquier eventualidad.

El Año Nuevo Chino 2023 será representando por el Conejo de agua (Foto: Getty Images)

4. “Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa”. El mensaje aquí es que no te vayas por el camino fácil, un plan a largo plazo puede traer buenos frutos. No hay que apresurarse a que ocurran las cosas, tener paciencia traerá beneficios.

5. “La experiencia del pasado, si no cae en el olvido, sirve de guía para el futuro”. O también la experiencia es la madre de la ciencia.

6. “Nada en el mundo es difícil para el que se propone hacerlo”. El mensaje es que para el que quiere todo es posible.

7. “Mientras haya montes verdes, no hay por qué preocuparse por la leña”. Según un informe de la BBC, este refrán quiere decir que “mientras haya vida, hay esperanza”.

El Año Nuevo Chino 2023 empezará el 22 de enero y finalizará el 9 de febrero de 2024 (Foto: Pexels)