Revisa el padrón del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y confirma si te encuentras dentro o no de la lista de beneficiarios de este subsidio, para luego averiguar dónde ir a cobrar el dinero que el Gobierno peruano destinó a los trabajadores informales e independientes más golpeados por esta situación in extremis por el COVID-19. Para saber si eres beneficiario, es preciso que se consulte con el número de DNI si se es beneficiario, para no tener que salir a las entidades en el territorio en tiempos de la cuarentena dictada por el Gobierno del Perú en medio de la pandemia del corornavirus (COVID-19). Bono 380 soles Independientes. Los detalles y recomendaciones para los beneficiarios del bono que entrega el Estado para cientos de miles de compatriotas.

El cobro de este subsidio económico inició el pasado 8 de abril. Los cronogramas de pago se hace en base al padrón entregado por el Ministerio Desarrollo e Inclusión Social, ya que si tu DNI aparece como beneficiario, se debe ir el día precisado (que puede ser hoy) a cobrar el bono.

El Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social (Midis) arrancó con la entrega del subsidio monetario a las personas que pertenecen a la población de pobreza y extrema pobreza en el Perú, según un padrón del INEI. Ahora, comenzará la armada del bono a los trabajadores que son independientes y los considerados informales, debido a la paralización del comercio en muchos sectores por alrededor de 28 días (oficiales y los siguientes a evaluación).

Una de las medidas interpuestas por el Gobierno ha sido la implementación de un bono para los sectores más goleados y necesitados del país en este Estado de Emergencia. Primero, fueron los hogares declarados pobres y de pobreza extrema según el INEI, fue en dos armadas para beneficiar a más de 3 millones de hogares en todo el país (aún estás a tiempo de cobrar el bono); luego, comienza la entrega del bono a trabajadores que de una forma independiente o que cobran en negro. Conoce los detalles en esta nota.

🤔 ¿Eres beneficiario del #BonoIndependiente, sin cuenta en el Banco de la Nación y tienes dudas sobre la validación de datos?



▶️ En el siguiente tutorial te explicamos paso a paso el adecuado llenado de datos para realizar el cobro.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el trabajador independiente?

Deben figurar en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) con la clasificación socioeconómica de No Pobre.

Los hogares deben encontrarse en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa).

No ser beneficiarios de los programas Contigo, Juntos y Pensión 65 ni del bono otorgado #YoMeQuedoEnCasa del Midis.

Los miembros del hogar no deben estar en las planillas del sector público o privado, según la planilla electrónica del MTPE; ni tener un contrato con el sector público, de acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los miembros del hogar deben tener ingresos menores a 1,200 soles, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo subrayó que es indispensable que las personas que las personas que accedan al Bono Independiente respeten escrupulosamente la modalidad que se determine para hacer efectivo el cobro del mismo.

¿Cómo saber si accederé al Bono para independientes?

Según la publicación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para saber si eres parte del universo de beneficiarios, podrás entrar a la plataforma virtual www.bonoindependiente.pe, que se habilita desde el marte 7 de abril por la tarde.

En dicha web las personas podrán saber si acceden al bono independiente ingresando solo el número la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para conocer si eres parte del padrón oficial, debes ingresar a la siguiente página web: https://bono.yomequedoencasa.pe/

Una vez dentro, llena los siguientes campos: número de DNI, fecha de nacimiento y completa el texto de la imagen que aparece en la parte inferior. Luego, clic en “consultar”.

Si eres beneficiaria (o), aparecerán tus datos, fecha y lugar al que debes acudir para cobrar el bono de S/ 380. Si te corresponde cobrar el dinero y no te aparecen estos datos, ten paciencia. El Midis está buscando una agencia cerca a tu hogar.

Si ya tienes una fecha de entrega programada, solo debes acudir a la agencia indicada en el día indicado. Recuerda llevar tu DNI.

Una vez realizado el cobro, regresa a tu casa para continuar con el aislamiento obligatorio.

Bono Independiente: ¿cómo cobrar el bono de 380 soles en ventanilla si perdí mi DNI?

¿Puedo cobrar con DNI caduco?

De acuerdo con lo dispuesto por Reniec, los DNI que ya caducaron mantendrán vigencia mientras dure el aislamiento social decretado por el Ejecutivo, así que podrás hacer efectivo el bono.

¿En qué banco se cobra el Bono Independiente?

El Banco de la Nación es una de las entidades bancarias donde se podrá cobrar el Bono de los 380 soles, para aquellas familias que el estado considere vulnerables. Además, el Gobierno espera que otras entidades bancarias del sector privado se puedan sumar a esta iniciativa.

Si no tengo cuenta en el Banco de la Nación, ¿cómo cobro el bono?

De acuerdo a la agencia Andina, si un trabajador independiente no tiene una cuenta en el Banco de la Nación deberá seguir los pasos que se indiquen en la plataforma a fin de crear su acceso a la banca móvil de esta entidad bancaria por medio de su teléfono celular.

Una vez que el bono sea depositado podrá ser retirado desde un cajero automático o agente autorizado cercano al hogar de os beneficiados, con el propósito de evitar las colas en las ventanillas de las agencias del BN.

El ministerio exhortó a las personas que accedan al Bono Independiente a que respeten la modalidad que se determine para hacer efectivo el cobro del mismo. Asimismo, destacaron la importancia de que la población cumpla con quedarse en sus casas para evitar contagios y aplanar así la curva de crecimiento de casos de la COVID-19.

👨‍👩‍👧 💪 Más de 400 000 hogares vulnerables con trabajadores independientes ya cuentan con el subsidio económico que brinda el #BonoIndependiente.



Conoce si eres beneficiario accediendo a: https://t.co/NlTDfUDjcH

¿Cómo cobrar el pago de 380 soles en las regiones?

El pago del subsidio se extenderá a las regiones, de manera progresiva, recién a partir del miércoles 25 de marzo, a través del Banco de la Nación y de los bancos privados antes mencionados y a los que se integrará, a partir de ese día, Scotiabank. “Invocamos a las personas que resultaron beneficiarias, pero cuya fecha y lugar de pago figura en proceso, esperar su programación. No acudan a las agencias pues no podrán cobrar antes de tiempo”, indicó en un comunicado el Midis.

Importante

Orden de inmovilización social obligatoria: no podrás movilizarte por la calle entre las 6:00 p. m. y las 4:00 a. m. En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, la inmovilización rige desde las 4:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. Además, los hombres solo podrán transitar los lunes, miércoles y viernes; las mujeres, los martes, jueves y sábados; y los domingos, nadie podrá salir.

Estado de Emergencia: en un principio, rige hasta el 26 de abril de 2020. Solo podrás trasladarte a tu centro laboral con un pase, si trabajas en centros de salud, bancos, farmacias, grifos, medios de comunicación, centrales telefónicas, abastecimiento de productos de primera necesidad, limpieza pública, hoteles y centros de alojamiento. Si no es tu caso, coordina con tu empleador la posibilidad de hacer teletrabajo.

