Adamari López y Luis Fonsi: La verdadera razón por la que acabó su relación 

El reencuentro de Adamari López y Luis Fonsi ha ocasionado millones de reacciones en la prensa de espectáculos y sus seguidores en redes sociales, quienes han felicitado a la ex pareja por su trato cordial y profesional al estar juntos en el programa ‘Un nuevo día’ de Telemundo.

Esta historia de amor y desamor comenzó en el 2006, cuando la actriz se casó con el cantante. La pareja se posicionó como las más populares de la década pasada, pero debido a diversas situaciones, decidieron poner punto final a su relación en 2010.



Desde ese momento se dieron diversas polémicas alrededor de la expareja que en diversas oportunidades hablaron sobre esta difícil situación que tuvieron que sobrellevar y fue una carga hasta el momento en que tuvieron la oportunidad de estar frente a frente y demostrar que ya han limado asperezas.



En esta nota te contaremos cuál fue la razón por la que la pareja decidió ponerle punto final a su relación y terminarla.



¿Por qué Adamari López y Luis Fonsi terminaron?

En 2013, Adamari López lanzó su libro ‘Viviendo’ y reveló que el final de su matrimonio fue una pesadilla, además, en una entrevista a Telemundo, contó los reales motivos por el cual terminó con Luis Fonsi.



“Fue difícil saber qué era lo correcto para decir [en el libro]. No todo el mundo tiene que saber todo, pero hay cosas que yo necesitaba sacar también de mi corazón y nunca ha sido con el afán de lastimar”, expresó Adamari en ese entonces.



También aseguró que al inició recibió el apoyo de Luis Fonsi, pero fue inevitable contar lo que realmente sucedió en su matrimonio.



“Él (Luis Fonsi) fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir”, señaló la actriz en su momento.



Adamari afirmó que una vez que el matrimonio con Luis Fonsi entró en crisis, el cantante “no quiso luchar” y fue él quien decidió separarse. Esta decisión se la comunicó a la actriz por teléfono.



En otro momento, Adamari contó que Luis Fonsi le hizo una fuerte y dolorosa confesión. Y es que luego que le extirparon uno de sus senos, el cantante le dijo que ya no la deseaba como mujer.



“Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”, contó entre lágrimas Adamari López.



López también se refirió a las infidelidades de Luis Fonsi y lamentó haber callado pues perdonó al cantante porque estaba muy enamorada. Como era de esperarse, en aquel momento el cantante negó la versión de su ex esposa.



¿Qué dijo Luis Fonsi ante estas revelaciones?

Ante la presión y el odio que se generó tras las revelaciones de Adamari López, el cantante envío una carta y aseguró que jamás trató mal a su exexposa.

“He aguantado y he callado. Por ser un caballero, por respeto a ella y a lo que vivimos, por respeto a mí mismo. Portada tras portada, entrevista tras entrevista, de forma insensible y cruel se dicen cosas que nunca sucedieron.



Esta vez callar sería un error. Tomo por única y última vez la palabra.La historia que se cuenta, aunque muy dramática y rentable, no solo está incompleta sino que NO es fiel a la verdad. Convenientemente describe a un hombre insensible que abandonó a su esposa en medio de su lucha por vencer una difícil enfermedad.



Yo no soy esa persona. Lo que se ha dicho es una falta de respeto absoluta a mi integridad como ser humano, a mi pareja, a mi hija, a toda mi familia.



Cuando en el 2005, Adamari López, la mujer que yo amaba, fue diagnosticada con un tumor maligno en el seno, yo puse mi vida en pausa. Grabaciones, discos, giras, conciertos, TODO quedó detenido. Me sentí diagnosticado por igual. Me dediqué 100% a estar a su lado, para mantenerla positiva, para celebrar cada pequeña batalla ganada, para llenarla de amor. Siendo yo el primer testigo de cada uno de sus cambios, apoyándola, animándola, amándola. Fueron meses intensos, difíciles, pero de alguna manera mágica la misma situación nos acercaba más como pareja.



Juntos vencimos. Yo estuve a su lado durante TODO el tratamiento. La cuidé y limpié sus heridas.



Esa guerra la peleamos y la ganamos juntos. Con amor, paciencia, dedicación y respeto. Me casé con ella un año después, en el 2006. Enamorado de una mujer hermosa, para ese entonces ya libre de cáncer.



"Yo no te deseo como mujer"…. Esas palabras JAMAS salieron de mi boca. Los tiempos y las fechas no concuerdan con lo que se dice públicamente.



¿Cómo es posible que un hombre le diga a su pareja, a la mujer que ama, que no la desea, y meses después se casa con ella? ¿Acaso soy yo el único que se da cuenta que esto no tiene sentido?

Cuando decidimos separarnos y eventualmente divorciarnos ya habían pasado casi 4 años libre de cáncer.



Todo se ha mezclado para culpar, difamar, destruir y finalmente lucrarse con la venta de un libro. Nunca pedí, esperé o necesité gratitud o reconocimiento alguno.



Todo lo que hice lo hice por amor. Mi único deseo es que se escuche la verdad de lo que vivimos. El divorcio no es un delito…El amor en ocasiones se transforma, en ocasiones se acaba. La responsabilidad es compartida. No se puede ignorar lo que uno siente. Busqué ayuda profesional, hable mucho con mis padres. Sólo me di cuenta que nuestro matrimonio no tenía futuro. No es lo mismo rendirse que darse cuenta que ya es suficiente.



Y le hablé con la verdad. Los sentimientos, una separación, un divorcio, no se hablan en un día, no se dicen por teléfono.



No soy perfecto; no somos perfectos, AMBOS cometimos errores. No voy a describir o a enumerar en un libro mis fallas ni mis problemas, jamás ninguna de las de ella. Si durante nuestro noviazgo o matrimonio pude equivocarme o fallé como cualquier ser humano, NADA de esto fue irreparable, NADA ocurrió durante su enfermedad/tratamiento, NADA de esto tuvo que ver con nuestro divorcio.



Repito, nuestro fracaso como pareja NADA tuvo que ver con su enfermedad. NO me arrepiento de haberme casado con una mujer maravillosa, de haber amado intensamente. NO me arrepiento de haber puesto mi carrera en pausa para acompañar a la mujer que amaba a atravesar un camino difícil. NO me arrepiento de finalmente haber aceptado mis sentimientos.



Ya en el proceso de divorcio, Adamari me pidió quedarse con los embriones. De inmediato le contesté que yo no tenía corazón para privarle del sueño de tener un hijo. Que si su única opción en ese momento de convertirse en madre era esa, yo no le iba a dar la espalda. Estaba consciente que ninguna corte, ningún juez podría obligarme a tener un hijo luego de divorciados. No tenía obligación legal ninguna.



De hecho actué en contra de las recomendaciones de mi abogada. Entendía claramente lo que esta decisión podría significar al pasar los años si yo tenía otra relación y otra familia.



No obstante esto, decidí que yo estaría presente como padre, emocionalmente y económicamente. Tomé esta decisión con mi corazón, con amor, y lo hice por ella.



Si hoy tomo la palabra por única vez, es sólo para refutar las mentiras, los datos tergiversados, los comentarios sensacionalistas respecto a este tema.



No me corresponde juzgar o tratar de entender las razones para la publicación de su libro. Este es un ataque personal, que falta a la realidad de lo que vivimos, que se contradice particularmente con las declaraciones que se hacen públicamente fuera del libro y que busca confundir al público usando como herramienta letal algo tan difícil y tan serio como una batalla triunfadora contra el cáncer.



Me entristece que se haga sin pensar en las consecuencias y en el daño que se le hace a una familia y a terceras personas. Jamás lo imagine, no lo esperaba, es increíble que estemos hablando de esto, a casi 4 años de nuestro divorcio.



Doy gracias a Dios que mi hija aún no sabe leer y que no se enterará de las atrocidades que se han dicho de su padre. Es mi responsabilidad demostrarle día a día quien soy y cómo me comporto ante una mujer.



Este es un capítulo cerrado. No voy a dar entrevistas, no voy a abusar de esta situación usándola como tema de canciones, series o libros…



Yo soy una persona seria y respetuosa que mira hacia el futuro con optimismo y alegría…



Estoy agradecido a Dios por lo que me ha dado. Pero sobre todo, tengo la conciencia tranquila, estoy en paz. Rezo por que un día Adamari también pueda encontrar paz y darles paz a los demás.

Los mejores actos de generosidad se hacen desde el silencio y se guardan en la conciencia".



Luis Fonsi