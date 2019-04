Adele feliz por documental 'Homecoming' de Beyoncé muestra efusivos mensajes en Instagram

Adele ha reconocido en numerosas ocasiones que es fiel seguidora de Beyoncé. Por ello, cuando Netflix anunció que habría un documental de la cantante al que llamó 'Homecoming', la artista no dudó en compartir su emoción con un 'screen' de una conversación que tuvo con un amiga.

Como se sabe, Netflix ha ido preparando un documental sobre la última presentación de Beyoncé en el festival de Coachella. Muchos consideran esta como una de las mejores presentaciones jamás hechas por la cantante.

Y Adele no dejó esperar mucho su reacción. No es la primera vez que la artista muestra su lado "fangirl" hacia Beyoncé. Por ejemplo, se han difundido anteriormente fotos de la intérprete de "Hello" abrazando un póster de la cantante.

Ahora, en su nueva hilarante conversación salen datos como "por qué siempre sabe cuando la necesito" o por ejemplo "necesito esa mierda en HD". Hasta el momento, Beyoncé no se ha pronunciado sobre este documental o las reacciones de cantantes como Adele.