Este sábado 4 de abril a las 8 pm, el foco del clásico peruano no solo estará en los jugadores, sino también en el banquillo. El técnico de Universitario, Javier Rabanal, enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su ciclo: un duelo ante Alianza Lima que podría marcar un antes y un después con respecto a su continuidad al mando del equipo crema.

En un contexto donde los resultados no han estado a la altura de las expectativas de la hinchada de la “U”, el estratega español llega bajo una presión creciente. Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, las críticas se han intensificado en las últimas semanas, apuntando a la falta de regularidad del equipo y a decisiones tácticas que no han terminado de convencer.

Clásico es despedirte

Luego de los ‘U’ vs. Alianza Lima se han visto rodar varias cabezas de entrenadores. Un caso emblemático es el de Pablo Bengoechea, quien dejó de comandar a los íntimos en el 2020 tras una serie de malos resultados que incluyeron una dolorosa derrota de 2-0 ante Universitario de Deportes. La salida del técnico uruguayo evidenció cómo este tipo de partidos puede acelerar decisiones dirigenciales cuando el rendimiento no acompaña.

La temporada 2026, además, ya ha mostrado señales claras de la poca tolerancia a los malos resultados en la Liga 1. Técnicos de trayectoria han sido apartados de sus cargos en las primeras semanas del campeonato. Es el caso de Ángel Comizzo, quien comenzó la temporada al frente de Atlético Grau y fue cesado tras no cumplir con las expectativas. A él se suma el argentino Hernán Lisi, apartado de Deportivo Garcilaso en medio de resultados irregulares.

La lista continúa con Jaime de la Pava, quien tampoco logró revertir el complicado presente de Sport Boys y fue cesado luego de encadenar una racha sin victorias. Estos antecedentes refuerzan un mensaje claro: los proyectos tienen cada vez menos margen de error y los resultados inmediatos pesan más que nunca.

En ese escenario, Rabanal no solo se juega tres puntos. Se juega credibilidad, respaldo y, posiblemente, su permanencia en el cargo. Un triunfo podría devolverle aire y reencaminar el proyecto; una derrota, en cambio, podría intensificar la presión hasta niveles insostenibles.

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