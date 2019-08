Angelique Boyer reveló los duros momentos que vivió con productor de Televisa

Si bien Angelique Boyer vive un romance de ensueño con Sebastián Rulli, su vida amorosa no siempre fue de lo más plácida, sobre todo, durante su relación con el productor José Alberto Castro.

Según recoge People en Español, la actriz mexicana manifestó que lo más duro que le tocó vivir junto al productor de telenovelas fue el rechazo de su familia.

“Me tuve que salir de mi casa. Fue una etapa súper ruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado, pero José Alberto no era la única razón, hubo muchos más motivos”, comentó la recordada “Teresa”.

Sin embargo, Angelique Boyer dijo estar tranquila con el pasado que le tocó vivir y asegura que no se arrepiente de nada.

“La verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho emocionalmente, he maduro y he dejado el pasado atrás. Realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada”, precisó Boyer.

Al ser consultada directamente sobre José Alberto Castro y los viejos rumores de su ruptura por culpa de Sebastián Rulli, la actriz fue bastante clara y prefirió no opinar.

“No me gustaría ni siquiera hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, entonces no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa”, dijo la mexicana.