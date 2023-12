Cada 31 de diciembre por la noche, muchas personas se reúnen con sus familiares o amigos para juntos esperar la llegada del Año Nuevo. Esta celebración se convierte en una fiesta, así que es usual que se preparen sabrosos platillos, postres y bebidas, debido a que para realizar cada uno de esos platillo se necesitan varias horas, la festividad para el anfitrión puede ser estresante.

Por ello y para que sorprender a tus invitados no te cause estrés, Depor ha preparado esta nota con recetas de Walter Díaz, Chef Colaborativo de Ajinomoto del Perú. Los platillos son fáciles de hacer, así que no te tomará mucho tiempo.

Pollo relleno

Ingredientes

Pollo

Mostaza

Ajo molido

Doña gusta de gallina

Sal

Sazonador unami

Cebolla blanca

Sal

Pimienta

¿Cómo preparar?

Para realizar este delicioso pollo relleno, debes retirar menudencia del pollo entero. En un recipiente, mezclar mostaza, ajo molido y un sobre de doña gusta gallina. Añadir sal y sazonador umami en cantidades iguales para reducir el sodio de nuestra preparación manteniendo el buen sabor e integrar hasta lograr una consistencia uniforme. Ahora, embadurnar generosamente el pollo por dentro y por fuera con este aderezo previo.

Para el relleno, dorar la cebolla blanca cortada en cuadritos pequeños y agregar la menudencia finamente picada. Luego, incorporar pecanas picadas finamente, pasas, doña gusta gallina, sal, pimienta y glutamato monosódico al gusto. Cocinar la mezcla hasta que esté bien cocida y rellenar el pollo con esta preparación, y añadir una manzana, dejándola algo sobresaliente para verificar la cocción del pollo.

Finalmente, amarrar ambas patas del pollo con un pabilo y llevarlo al horno, después bañar la preparación con una mezcla de 2 tazas de agua, disolver la doña gusta para obtener un resultado jugoso. Finalmente, retirar del horno una vez que esté cocido y dorado.

Receta de pollo relleno. (Foto: oficial)





Arroz árabe

Ingredientes

Fideos

Ajos

Aceite

Arroz

Gaseosa negra

Agua

Doña gusta de carne

Sal

Ajinomoto

¿Cómo preparar?

Dorar ligeramente el fideo cabello de ángel trozado y los ajos finamente picados en una olla con aceite. Luego, incorporar el arroz lavado 4 veces, la gaseosa negra, el agua, y sazonar con una doña gusta de carne, sal y ajinomoto al gusto.

Ahora, cocinar el arroz en una olla arrocera o convencional de 18 a 20 minutos. Al finalizar añade las pasas y las pecanas, asegurándote de mezclar bien todos los ingredientes.

Arroz árabe. (Foto: oficial)





Ensalada de fideos

Ingredientes

Fideos cocidos

Verduras

Pechuga de pollo desmenuzada

Zanahoria picada

Alverjitas

Vainitas

Pimento picado

Ajo molido

Mayonesa

¿Cómo preparar?

Colocar en un tazón los fideos cocidos y fríos, junto con las verduras y la pechuga de pollo desmenuzada. Agregamos zanahoria picadita, alverjitas, vainitas, pimiento morrón picadito, ajo molido. Luego, incorporar la mayonesa al gusto para darle la textura perfecta.





Ensalada de fideos. (Foto: Oficial)

TE PUEDE INTERESAR