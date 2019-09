¡Qué enamorado está! Esto es lo que dijo Messi sobre su esposa, Antonella Roccuzzo

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo han sido calificados en más de una ocasión como la 'relación perfecta', en especial porque ambos se conocieron desde pequeños y desde entonces el crack del Barcelona no ha tenido ojos para otra mujer.

Sin embargo, desde siempre ambos han mantenido su relación y su vida personal en lo más estricto de lo privado. Por más intentos que la prensa o los paparazzis hayan intentado conseguir alguna primicia de su convivencia, muy poco o nada han sacado a la luz.

Ante todo este alboroto Messi y Antonella siempre han mantenido la calma y han velado por el bienestar de sus hijos. Pero... ¿Qué piensa realmente 'La Pulga' de su esposa? En una reciente entrevista el jugador argentino decidió tomar el toro por las astas y confesar todo lo que sentía por su mujer:

"Ella lo es todo para mí. Tenerla a mi lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular", comentó el jugador durante una rueda de prensa.



Además, agregó que le gustaría pasar más desapercibido de vez en cuando para hacer cosas cotidianas como llevar a sus hijos a la escuela, algo que puede salirse de control en cualquier momento por sus fanáticos. ¡Que caballero para hablar así de su esposa! Definitivamente está muy enamorado.