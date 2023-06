No hay nada más complicado que tener que ordenar el clóset y no encontrar espacio para seguir guardando tus prendas. Si llegó la hora de meter las poleras, lo mejor es no colgarlas en las perchas, sino de doblarlas para ponerlas en los cajones y así ocupen menos espacio. Aquí te traigo el truco casero que te ayudará si tus sudaderas tienen capucha.

Organizar mejor tu ropa siempre será una tarea complicada por más que te sientas Marie Kondo, más aún si tiendes a comprar siempre nuevas prendas. A primera vista, las sudaderas pueden parecer difíciles de doblar debido a su forma, pero con la técnica correcta lo harás de forma rápida y eficiente.

Una vez hayas doblado correctamente las sudaderas, podrás organizarlas fácilmente en el armario, así que atento a esta explicación.

Cómo doblar sudaderas con capucha

El truco está en estirar la sudadera en una superficie plana y por la parte de abajo doblarla hacia arriba dos veces. Después, las mangas que estaban estiradas, debes ponerlas por encima de la parte que se acaba de doblar. El último paso es enrrollar lo doblado y colocarlo dentro de la capucha.

Al poner en práctica este consejo que te doy, las prendas quedarán con un tamaño reducido y aprovecharás más el espacio. También puedes replicarlo cuando te vayas de viaje y así ahorrarás en tu maleta para llevar más cosas.

TRUCO CASEROS | La mejor forma de ahorrar espacio es doblando la sudadera y 'guardándola' en la capucha. (Foto: @sweetcarolblog / TikTok)

Otra alternativa es voltear la sudadera al revés y boca abajo. Colócala en una mesa y ponla con la espalda hacia arriba y la capucha hacia abajo. Cruza los brazos por la espalda, es decir, coge cada brazo de la sudadera, uno a la vez, y crúzalos por la mitad de la prenda. El siguiente paso es doblar la sudadera por la mitad, horizontalmente. Deja que la capucha cuelgue sobre la parte inferior mientras alineas la parte inferior de la sudadera con los hombros. Ahora dobla verticalmente en cuartos, creando un cuadrado y coloca la capucha sobre el resto de la sudadera.