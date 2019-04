¿Ariana Grande y NSYNC juntos en Coachella? La cantante hace sugestivas publicaciones en Instagram

Ariana Grande dejó con la boca abierta a muchos de sus seguidores cuando compartió en sus redes sociales un video de su mamá Joan Grande y de ella en un concierto de NSYNC de hace más de 20 años, avivando un rumor de una presentación en conjunto para Coachella 2019.

El video en cuestión es de ella como una pequeña niña bailando en los brazos de su madre al ritmo de la canción "Thinking of You" durante su presentación del 2 de julio de 1999, un concierto que se dio en Sunrise, Florida. Pero esto no quedó allí.

Ariana Grande también compartió un pequeño video de ella bailando el hit "Tearin'Up My Heart" de 1997. La cantante hizo un pequeño lip-sync mientras se movía al ritmo de la música. ¿Su comentario? "la mejor medicina" y "90s bebé" dentro de las publicaciones.

Por último, lo que más avivó los rumores es que Scooter Braun, el manager de Ariana Grande , añadió un comentario lleno de misterio en su Twitter personal diciendo "Coachella, no tienen idea de lo que está por venir OMG". ¿Será que veremos una presentación de NSYNC junto a Grande? Pronto lo sabremos.