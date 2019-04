Netflix alista un especial de la presentación de Beyoncé en el Coachella 2018

La cantante Beyoncé será el próximo rostro que debutará en Netflix este año. El portal digital trabaja junto a la artista para estrenar un especial de su presentación en el festival de Coachella 2018.

Como se recuerda, Beyoncé viene pasado por un gran momento profesional y personal. La artista de Texas prestará su voz para Nala en la nueva versión de "El Rey León" de Disney.

La música sigue siendo su prioridad y más con la publicación de 'Everything Is Love', el proyecto bajo el nombre de The Carters que sacó junto a su marido Jay Z.

El portal US Weekly también indicó que Beyoncé viene preparando un nuevo trabajo. La fuente del medio de comunicación también indicó que se trataría de recopilatorio de éxito musicales en solitario.

Beyoncé sigue sacando lustre a su imagen y acaba de firmar contrato con una conocida marca deportiva para relanzar su marca deportiva Ivy Park.