“Birds of Prey” lanza su primer tráiler oficial con grandes sorpresas | FOTOS Y VIDEO

¡Se acabó la espera! La película “Birds of Prey” (“Aves de presa” en su título en español) liberó su primer tráiler oficial cargado de grandes sorpresas. Este primer adelanto muestra a Harley Quinn en sus luchas más impactantes.

A través de YouTube, Warner Bros. Pictures presentó este nuevo adelanto de dos minutos, donde Harley Quinn hace gala de sus habilidades de pelea y manejo de armas.

Cabe señalar que este tráiler marca el segundo adelanto de “Birds of Prey” tras el breve teaser que presentó a los personajes y el clip que fue mostrado antes de “It: Chapter 2”.

Esta nueva película seguirá explorando la historia de la villana interpretada por Margot Robbie, además presentará nuevos personajes como Huntress, Black Canary, Rene Monotya, Black Mask, Victor Zsasz y Cassandra Cain.

Antes de liberar el tráiler, Warner Bros también presentó cuatro afiches promocionales del filme, que siguiendo la línea de la producción son protagonizados por Quinn e incluso aparece una de sus hienas.

El tráiler de “Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” finaliza con el anuncio del estreno de la cinta en febrero de 2020.